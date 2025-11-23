Жуков об уходе Станковича из «Спартака»: «Это логичное решение. Кажется, что Деян и сам хотел уйти»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков поделился с «СЭ» мнением об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых.

Станкович был уволен из «Спартака» 11 ноября. Серб возглавлял клуб с лета 2024 года.

«Отставка Станковича была логичным решением, которое давно созревало. К этому все давно шло. Мне кажется, что он и сам хотел уйти. Поэтому это было логичное решение», — сказал Жуков «СЭ».

Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Станковича стал Вадим Романов, под руководством которого красно-белые победили ЦСКА (1:0) в 16-м туре РПЛ.