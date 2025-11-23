Жуков о победе «Спартака» в дерби с ЦСКА: «Команда сражалась и действовала с большим желанием»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал «СЭ» победу красно-белых над ЦСКА (1:0) в матче 16-го тура РПЛ.

«Матч получился интересным. «Спартак» выглядел лучше соперника. У команды было больше моментов, чем у ЦСКА. Новый тренер справляется с работой, он смог мобилизовать футболистов. Очень понравилось, как играл «Спартак», футболисты сражались за победу и действовали с большим желанием. И состав у команды хороший», — сказал Жуков «СЭ».

«Спартак» провел первый матч после отставки Деяна Станковича. Обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов. С 28 очками красно-белые занимают шестое место в РПЛ.

ЦСКА (33 очка) идет вторым в турнирной таблице. У армейцев прервалась серия из трех побед подряд в РПЛ.