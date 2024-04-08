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Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в комментарии для «СЭ» поделился мнением о будущем главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
«У «Спартака» неплохой состав, но такое впечатление, что нет взаимопонимания у игроков. Перспективы Абаскаля? Уже говорил, что надо было давно его убрать из клуба. На мой взгляд, чем быстрее, тем лучше, потому что клуб сможет как следует подготовиться к следующему сезону. Чем быстрее найдут замену Абаскалю, тем лучше», — сказал Жуков «СЭ».
Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. Контракт 34-летнего испанца действует до конца июня 2025 года.
7 апреля журналист Иван Карпов заявил, что руководство московского клуба отправит Абаскаля в отставку на этой неделе.