Жуков о победе «Спартака» над «Акроном»: «Комбинационная игра не просматривается, но проявили волю к победе»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал «СЭ» победу команды над «Акроном» (3:2) в матче 25-го тура РПЛ.

«Первый тайм, конечно, «Спартак» провел не очень, дважды пропустили, плюс Барко не забил пенальти. Но у него была психологическая проверка, не каждый готов подойти во второй раз к точке, когда ты не реализовал первую попытку. Во втором тайме показалось, что «Акрон» подустал, а «Спартак» наоборот, прибавил. Комбинационная игра, которая была осенью, не просматривается. Угальде долгое время не может забить. Но главное, что футболисты проявили волю к победе», — сказал Жуков «СЭ».

В следующем, 26-м туре РПЛ «Спартак» сыграет против ЦСКА. Матч состоится в субботу, 26 апреля и начнется в 19.30 (мск).