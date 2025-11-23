Жуков считает, что Романов может стать главным тренером «Спартака»: «У него есть время до зимней паузы»

Сегодня, 15:05
Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в комментарии для «СЭ» оценил перспективы Вадима Романова стать главными тренером команды.
Романов стал исполняющим обязанности главного тренера красно-белых после отставки Деяна Станковича. Первой игрой для специалиста стала встреча 16-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).
«У Вадима Романова есть время до зимней паузы. Если он сможет проявить себя дальше, то, может быть, и останется главным тренером. Я всегда был сторонником наших тренеров, и в первую очередь бывших игроков «Спартака», — сказал Жуков «СЭ».
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками. Команда проведет следующий матч 26 ноября — это будет ответная игра 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Локомотива» (первый матч — 3:1).
NapoliFC
Ерунда, Спартак выиграл потому, что ЦСКА ничего не показало вообще. Как только попадется соперник кто будет хотя бы бегать, будут проблемы. А статуей быть на скамейке, может кто угодно, необязательно Романов.
23.11.2025
korkodil
Как убивали Спартак : от Романцева до Романова. А если серьезно, то если Романов имеет хорошую школу, хорошее спортивное образование, то я только за то, чтобы все было хорошо, но в чудеса верится с трудом. Про Романова ничего не известно особо, а уже вокруг Спартака очередное победобесие развивается, - 20е только по смене тренеров, не считая в период работы каждого из них. Надоело, ну реально 25 лет одни и те же грабли.
23.11.2025
oleg.bob
Надо, надо... К чертям абаскалей, станковичей и иже с ними!!!
23.11.2025
выдр
Это даст возможность некоему Игрь Якличу написать книгу : "Спартак : от Романцева до Романова".
23.11.2025