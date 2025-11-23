Видео
Сегодня, 15:05

Жуков считает, что Романов может стать главным тренером «Спартака»: «У него есть время до зимней паузы»

Константин Белов
Корреспондент

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в комментарии для «СЭ» оценил перспективы Вадима Романова стать главными тренером команды.

Романов стал исполняющим обязанности главного тренера красно-белых после отставки Деяна Станковича. Первой игрой для специалиста стала встреча 16-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

«У Вадима Романова есть время до зимней паузы. Если он сможет проявить себя дальше, то, может быть, и останется главным тренером. Я всегда был сторонником наших тренеров, и в первую очередь бывших игроков «Спартака», — сказал Жуков «СЭ».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками. Команда проведет следующий матч 26 ноября — это будет ответная игра 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Локомотива» (первый матч — 3:1).

4

  • NapoliFC

    Ерунда, Спартак выиграл потому, что ЦСКА ничего не показало вообще. Как только попадется соперник кто будет хотя бы бегать, будут проблемы. А статуей быть на скамейке, может кто угодно, необязательно Романов.

    23.11.2025

  • korkodil

    Как убивали Спартак : от Романцева до Романова. А если серьезно, то если Романов имеет хорошую школу, хорошее спортивное образование, то я только за то, чтобы все было хорошо, но в чудеса верится с трудом. Про Романова ничего не известно особо, а уже вокруг Спартака очередное победобесие развивается, - 20е только по смене тренеров, не считая в период работы каждого из них. Надоело, ну реально 25 лет одни и те же грабли.

    23.11.2025

  • oleg.bob

    Надо, надо... К чертям абаскалей, станковичей и иже с ними!!!

    23.11.2025

  • выдр

    Это даст возможность некоему Игрь Якличу написать книгу : "Спартак : от Романцева до Романова".

    23.11.2025

    Вадим Романов
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
