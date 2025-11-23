Жуков считает, что Романов может стать главным тренером «Спартака»: «У него есть время до зимней паузы»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в комментарии для «СЭ» оценил перспективы Вадима Романова стать главными тренером команды.

Романов стал исполняющим обязанности главного тренера красно-белых после отставки Деяна Станковича. Первой игрой для специалиста стала встреча 16-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

«У Вадима Романова есть время до зимней паузы. Если он сможет проявить себя дальше, то, может быть, и останется главным тренером. Я всегда был сторонником наших тренеров, и в первую очередь бывших игроков «Спартака», — сказал Жуков «СЭ».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками. Команда проведет следующий матч 26 ноября — это будет ответная игра 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Локомотива» (первый матч — 3:1).