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Сегодня, 19:55

Почетный президент РФС Колосков назвал события, которые его разочаровали в 2023 году

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал «СЭ», что его разочаровало в 2023 году.

«Конечно, ложка дегтя — это два последних тура. Это снег, слякоть и мороз. Это нонсенс. На это неприятно, откровенно говоря, смотреть. Футбол — это искусство, а для того чтобы это искусство творить, нужны условия. А если у тебя по щиколотку снега и грязи, какое это искусство?
Составителям календаря надо подумать над вопросом перехода между «осень-весна», «весна-осень». Пусть с этим разбираются представители клубов и лиги. Я не понимаю, почему нельзя заканчивать чемпионат в конце мая. Почему нужно обязательно месяц отдыхать, а потом месяц тренироваться», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Николаю Гаврилову.

Чемпионат России по футболу был переведен на систему «осень-весна» в сезоне-2011/12. Тогда команды провели чемпионат в три круга — с марта 2011 по май 2012 года.

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