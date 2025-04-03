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3 апреля, 18:05

Колосков о конгрессе УЕФА: «Все было позитивно, никакого намека на враждебность»

Александр Абустин
Конгресс УЕФА в Белграде.
Фото AFP
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился с «СЭ» впечатлениями от конгресса УЕФА, который прошел в Белграде (Сербия).

«УЕФА находится в хорошей форме. Все было позитивно, сама организация блестящая, присутствовали все 55 федераций. Конгресс был потрясающий по своему содержанию. К нам настолько уважительное отношение было. Я же видел, как все подходили к Митрофанову, Алаеву и Дюкову. Не было никакого намека не то чтобы на враждебность, а даже на подозрительность», — сказал Колосков «СЭ».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Президент ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе УЕФА в Белграде выразил надежду на возвращение России на международные соревнования.

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РПЛ
РФС
Вячеслав Колосков
УЕФА
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