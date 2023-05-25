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Сегодня, 21:35

Колосков: «Язык не повернется назвать Дзюбу одним из лучших нападающих РПЛ»

Руслан Минаев
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о форварде «Локомотива» Артеме Дзюбе.

«Считаю ли я Дзюбу лучшим нападающим РПЛ? Конечно, нет. Он не лучший или даже не один из лучших. Просто нападающий и все. Без всяких эпитетов, похвал и недооценок. Когда у него идет игра, за ним приятно наблюдать, но это случается все реже и реже. Назвать его лучшим или одним из лучших у меня язык не повернется… Да, я беру только игровые моменты, личностные качества в учет не беру.

Для руководства [«Локомотива»] это [продление контракта с Дзюбой] решение логично и закономерно. Дзюба там ничего не испортил. Наоборот, в команде появился форвард, на которого можно играть, но в клубе есть проблемы со всеми линиями», — цитирует Колоскова «Евро Футбол».

25 мая «Локо» объявил о продлении контракта с Дзюбой до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один сезон.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005136040_koloskov__o_dzyube_nazvat_ego_luchshim_forvardom_rossii_u_menya_yazyik_ne_povernetsya
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вячеслав Колосков
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