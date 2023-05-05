Колосков объяснил, почему считает «Зенит» самым популярным клубом РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о том, какой клуб считает самым популярным в РПЛ.

«Нет четких критериев популярности. Здесь дело вкуса. На сегодняшний день, наверное, самый популярный «Зенит». Я так считаю, потому что они, во-первых, на первом месте. Во-вторых, у них футболисты высокого европейского уровня. Такое количество игроков с такой квалификацией нет ни у одного другого клуба. К тому же посещаемость очень-очень большая», — сказал Колосков «СЭ».

В этом сезоне РПЛ «Зенит» набрал 61 очко после 25 туров и занимает первое место. Питерцы выиграли четыре последних чемпионата России.