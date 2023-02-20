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Колосков — о натурализации в российском футболе: «Для клуба в этом нет никакого смысла»

Константин Белов
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» поделился мнением о натурализации в российском футболе.

«Я за натурализацию, но только в том случае, если футболист действительно нужен сборной России. Для клуба в этом нет никакого смысла, потому что у нас сейчас можно 13 легионеров в заявке иметь. Правда, мы не играем в европейских кубках, не участвуем в официальных матчах и неизвестно, когда это произойдет», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее «СЭ» стало известно, что футболистам «Зенита» Малкому и Клаудиньо одобрили получение российских паспортов.

Малком и&nbsp;Клаудиньо. Малком и Клаудиньо получат российские паспорта. В РФС допускают, что они сыграют за сборную России

Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Зенит
Вячеслав Колосков
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