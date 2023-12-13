Колосков: «В РПЛ нет фаворита, «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», и «Динамо» могут выйти в лидеры»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подвел итоги первой части сезона РПЛ.

«Краснодар» находится на первой-второй строчке с начала чемпионата, конечно, серьезный претендент. Они же не то, что сначала все проиграли, потом все выиграли. Очень ровная команда, хорошо играют в современный футбол. Так что все закономерно. Кто сейчас выглядит фаворитом? Да никто. Нет такой команды, о которой можно сказать, что она никому не уступит и останется впереди. Все играют с отрывами. Поэтому «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», и «Динамо» могут еще выйти в лидеры», — приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу в чемпионате лидером с 38 очками. «Зенит» уступает два балла и располагается на втором месте. Замыкает тройку лучших «Динамо» с 31 баллом.