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Сегодня, 19:42

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что не знает нового главного тренера «Оренбурга» Владимира Слишковича.

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал назначение Владимира Слишковича новым главным тренером «Оренбурга».

«Я его не знаю, честно говоря. Не знаю эту фамилию, поэтому не могу ничего сказать. Но процесс назначения тренеров должен быть управляем. Откровенно говоря, это наша беда. Любой клуб делает, что хочет. Кого хочет, того и берет. Никаких критериев четких и понятных у нас не существует», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

«Оренбург» объявил о назначении Слишковича 7 октября. Он сменил на посту главного тренера команды испанца Давида Деограсию. Контракт с 41-летним боснийцем рассчитан на два года. Слишкович был исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» с апреля по май нынешнего года.

После 11 туров «Оренбург» с 7 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Слишкович
Вячеслав Колосков

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