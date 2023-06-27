Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 12:06

Колосков о назначении Мажича: «Всегда был против, чтобы российский судейский корпус возглавлял иностранный специалист»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал для «СЭ» назначение бывшего сербского арбитра Милорада Мажича на пост руководителя департамента судейства.

«Всегда был против, чтобы российский судейский корпус возглавлял иностранный специалист. Были две попытки — итальянцы, испанцы. А толку-то от этого? Качества никакого нет. Думаю, здесь будет то же самое», — сказал Колосков «СЭ».

Также Колосков считает, что Мажич, скорее всего, будет заниматься практической работой, а для этого нужно знать специфику судейства.

«Что-то я ни разу не слышал, чтобы сербские судьи судили финал Лиги чемпионов или чемпионата мира. Честно говоря, там никаких серьезных традиций в постановке судейского дела я не вижу. Это во-первых. Во-вторых, ему нужно время, полгода-полтора для того, чтобы вникнуть в проблему. В-третьих, качество судейства мало зависит от того, кто руководит департаментом. Оно зависит от того, как мы работаем по системе подготовки судей. Может, ошибаюсь, но ни разу не слышал, что судейский комитет разработал стратегию подготовки судей до 30-го года. Стратегия развития футбола есть, ее утвердила конференция, а стратегии подготовки судей нет. В общем, мое мнение — нам надо опираться на российских специалистов здесь», — добавил Колосков.

Ранее занимавший должность руководителя департамента судейства Павел Каманцев продолжит работу в качестве руководителя судейского комитета.

РФС
Вячеслав Колосков
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вяхирева не вошла в число лауреатов сезона в европейском гандболе
Роман Костомаров впервые опубликовал видео тренировки с протезами
Роман Костомаров опубликовал видео тренировки с протезами
Политолог назвал военный мятеж попыткой разрушить единство России
Корабль и надежды: как прошел праздник «Алые паруса – 2023»
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Ярошик присоединился к «Оренбургу» на сборах в Турции
Пономарев объяснил, почему Марио Фернандес будет лишним в ЦСКА
«Факел» подписал контракт с вратарем Гудиевым
«Ростов» обыграл «Форте» в товарищеском матче
Источник: «Балтика» подпишет 23-летнего защитника сборной Боливии
В «Аугсубрге» опровергли информацию об интересе к Помазуну
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хусаинов — о новом руководителе департамента судейства РФС: «Выставочное решение для отвода глаз»

«Динамо» предложило защитнику «Эспаньола» Монтесу контракт с зарплатой 2 миллиона евро