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Сегодня, 19:08

Колосков: «Зенит» обыграл «Ростов» за счет мастерства футболистов, но до чемпионства еще далеко»

Иван Шитик
Корреспондент

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу «Зенита» над «Ростовом» (3:1) в матче 11-го тура РПЛ.

«При счете 1:1 была абсолютно равная игра, не было видно, что «Зенит» прям сильно превосходит «Ростов». Явного преимущества у хозяев не было. Вообще это был очень хороший футбол с акцентом на атаку, техничная, умная игра. Такие игры хочется смотреть. За счет уровня мастерства своих футболистов «Зенит» довел матч до победы. У «Зенита» в атаке собраны мастера своего дела. Поэтому и победа.

«Зенит» чемпион? Нет, конечно. Далеко еще до этого. Сейчас конкуренцию могут составить «Спартак», ЦСКА и тот же «Ростов». Рано медали «Зениту» вручать не нужно. Оснований для этого нет», — сказал Колосков «РБ Спорт».

«Зенит» благодаря этой победе упрочил лидерство в РПЛ. Команда набрала 29 очков. «Ростов» находится на 3-м месте с 22 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-zenit-oby-gral-rostov-za-schet-masterstva-futbolistov-no-do-chempionstva-eshhe-daleko/
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