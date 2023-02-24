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Колосков: «Если Малкому и Клаудиньо не будет разрешено играть за сборную России, то я не вижу смысла в смене гражданства»

Колосков отреагировал на предоставление российского гражданства Малкому и Клаудиньо
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» предоставление российского гражданства Малкому и Клаудиньо.

«Если им не будет разрешено играть за сборную России, то я тогда вообще не вижу смысла в этой смене гражданства. Хорошие иностранные футболисты нужны сборной. Клаудиньо и Малком относятся к числу таких игроков. Конечно, они в значительной степени усилят состав нашей сборной. Будет ли Карпин заинтересован в этих игроках? Любой тренер делает акцент на результат, а не на российских, французский или других игроках. Если он посчитает, что Клаудиньо и Малком дадут результат, то он привлечет их в сборную», — сказал Колосков «СЭ».

24 февраля Путин подписал указ о предоставлении гражданства России двум бразильским футболистам.

Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Вячеслав Колосков
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