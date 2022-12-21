Колосков считает, что Сычевой ничего не потеряет от перехода в «Крылья Советов»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал переход форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

«Если Владимир переходит в «Крылья», значит какая-то логика в этом есть. В последних матчах «Оренбурга» мне Сычевой понравился. Не знаю, почему его отдает «Оренбург». Это личное дело клуба. Если Владимир сам согласился, значит ему в «Крыльях» будет лучше. Тренеры «Оренбурга» и «Крыльев Советов» выстраивают примерно одинаковую игру, стараются контролировать мяч. С точки зрения роста Сычевой ничего не потеряет, если перейдет в «Крылья Советов», — цитирует Колоскова «РБ Спорт»

20 декабря стало известно, что 26-летний футболист подписал контракт с «Крыльями Советов». В сезоне-2022/23 Сычевой провел 15 матчей за «Оренбург» в РПЛ, забил 14 мячей и сделал две голевые передачи.