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Сегодня, 13:20

Колосков считает, что Сычевой ничего не потеряет от перехода в «Крылья Советов»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал переход форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

«Если Владимир переходит в «Крылья», значит какая-то логика в этом есть. В последних матчах «Оренбурга» мне Сычевой понравился. Не знаю, почему его отдает «Оренбург». Это личное дело клуба. Если Владимир сам согласился, значит ему в «Крыльях» будет лучше. Тренеры «Оренбурга» и «Крыльев Советов» выстраивают примерно одинаковую игру, стараются контролировать мяч. С точки зрения роста Сычевой ничего не потеряет, если перейдет в «Крылья Советов», — цитирует Колоскова «РБ Спорт»

20 декабря стало известно, что 26-летний футболист подписал контракт с «Крыльями Советов». В сезоне-2022/23 Сычевой провел 15 матчей за «Оренбург» в РПЛ, забил 14 мячей и сделал две голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-sy-chevoj-nichego-ne-poteryaet-esli-perejdet-v-kry-l-ya-sovetov/
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
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