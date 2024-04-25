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Сегодня, 20:44

Почетный президент РФС Колосков заявил, что значимость «Спартака» преувеличена

Руслан Минаев
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением об игре «Спартака» в этом сезоне.

По его словам, красно-белые на данный момент являются командой третьего-пятого места в РПЛ.

«У них нет игроков такого уровня, чтобы претендовать на чемпионство. Нормально ли, что в таком клубе, как «Спартак», чехарда с тренерами? Мы все время преувеличиваем значимость «Спартака» в наше время. Надо уже забыть «Спартак» Старостиных и Симоняна, сейчас этот клуб ничем не отличается от других команд РПЛ, к сожалению», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

В этом сезоне красно-белые набрали 38 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Вячеслав Колосков
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