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Колосков: «Если бы Сычевой был игроком с хорошими задатками, давно играл бы в РПЛ, в «Спартаке» или «Зените»

Колосков оценил перспективы нападающего «Оренбурга» Сычевого
Анна Горшкова
Корреспондент

Почетный президент Российского Футбольного Союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил перспективы нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.

В игре 14-го тура РПЛ футболист оформил дубль в ворота ЦСКА (2:2).

«Рано пока что-то говорить. Нужно дождаться итогов сезона. У нас был уже такой футболист — Агаларов из «Уфы» лучший бомбардир РПЛ. Теперь он подписал контракт с «Ахматом» и сидит там в запасе. А мы сейчас говорим о том, что Сычевой — звезда, ему нужно в «Ман Сити». Если был бы игроком с хорошими задатками, давно бы играл в РПЛ. В «Зените» или «Спартаке», — приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

26-летний Сычевой продлил свою голевую серию до пяти матчей подряд. Всего на счету форварда 11 голов в 12 матчах РПЛ. Он догнал вингера «Спартака» Квинси Промеса в списке лучших бомбардиров чемпионата России.

Источник: https://metaratings.ru/news/koloskov-esli-by-sychevoy-byl-igrokom-s-khoroshim-zadatkami-davno-igral-by-v-rpl-1393332/
РПЛ
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