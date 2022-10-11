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Сегодня, 16:46

Колосков считает ЦСКА и «Спартак» равными по силе командами

Руслан Минаев

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о предстоящем матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА — «Спартаком».

«Для меня в дерби ЦСКА — «Спартак» нет предпочтений. Но смотреть буду с удовольствием — команды действительно сейчас на подъеме, хорошо играют. Порой они показывают настоящий современный футбол, с хорошим уровнем мастерства и атакующей тактикой. Выиграет тот, кто лучше подготовится. ЦСКА и «Спартак» — равные команды», — цитирует Колоскова Sport24.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет в воскресенье, 16 октября, начало — в 20.00 по московскому времени. Армейцы идут на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками, красно-белые занимают третью строчку с 25 очками.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-11-koloskov-tsska-i-spartak-ravnyye-komandy-smotret-derbi-budu-s-udovolstviyem

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Милан
Челси

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д
Реал

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Вячеслав Колосков
0
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