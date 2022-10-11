Колосков считает ЦСКА и «Спартак» равными по силе командами

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о предстоящем матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА — «Спартаком».
«Для меня в дерби ЦСКА — «Спартак» нет предпочтений. Но смотреть буду с удовольствием — команды действительно сейчас на подъеме, хорошо играют. Порой они показывают настоящий современный футбол, с хорошим уровнем мастерства и атакующей тактикой. Выиграет тот, кто лучше подготовится. ЦСКА и «Спартак» — равные команды», — цитирует Колоскова Sport24.
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет в воскресенье, 16 октября, начало — в 20.00 по московскому времени. Армейцы идут на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками, красно-белые занимают третью строчку с 25 очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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