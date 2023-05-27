Почеттино хотел бы видеть Лукаку в «Челси»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку не хочет возвращаться в «Челси». Однако

будущий главный тренер лондонского клуба Маурисио Почеттино планирует уговорить игрока остаться.

По данным источника, в «Челси» не уверены, что слова специалиста повлияют на бельгийца. В клубе готовят для футболиста новый контракт.

Аренда форварда в «Интере» завершится в конце сезона. Его контракт с «Челси» действует до лета 2026 года.

В текущем сезоне 30-летний Лукаку провел 33 матча, в которых забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.