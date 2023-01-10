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Погостнов прокомментировал продление контракта с «Локомотивом»

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Егор Погостнов.
Фото ФК «Локомотив»
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Защитник «Локомотива» Егор Погостнов прокомментировал продление контракта с московским клубом.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

— Эмоции только положительные. Очень рад продолжить сотрудничество с клубом, который меня вырастил и дал путевку в большой футбол, — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

— Что вообще для тебя это значит?

— Это просто подписание. Мы дальше продолжаем работать, чтобы добиваться больших результатов.

— Насколько быстро прошли переговоры? Насколько быстро обо всем договорились?

— Переговоры начались в конце прошлого года, и вот сейчас мы пришли к финальной точке. Я очень рад, что эта финальная точка оказалась именно такой.

Красно-зеленые фанаты! Во второй части сезона таких результатов, какие были в первой, больше не будет. Будет еще больше побед, таких, как в матче с «Нижним Новгородом». Мы будем выкладываться и давать результат. А вы поддерживайте и болейте за нас на трибунах.

В текущем сезоне 18-летний защитник провел 10 матчей за молодежную команду железнодорожников и два матча за основу.

Источник: ФК «Локомотив»
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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