Погостнов прокомментировал продление контракта с «Локомотивом»

Сегодня, 20:50
Защитник «Локомотива» Егор Погостнов прокомментировал продление контракта с московским клубом.
Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.
— Эмоции только положительные. Очень рад продолжить сотрудничество с клубом, который меня вырастил и дал путевку в большой футбол, — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.
— Что вообще для тебя это значит?
— Это просто подписание. Мы дальше продолжаем работать, чтобы добиваться больших результатов.
— Насколько быстро прошли переговоры? Насколько быстро обо всем договорились?
— Переговоры начались в конце прошлого года, и вот сейчас мы пришли к финальной точке. Я очень рад, что эта финальная точка оказалась именно такой.
Красно-зеленые фанаты! Во второй части сезона таких результатов, какие были в первой, больше не будет. Будет еще больше побед, таких, как в матче с «Нижним Новгородом». Мы будем выкладываться и давать результат. А вы поддерживайте и болейте за нас на трибунах.
В текущем сезоне 18-летний защитник провел 10 матчей за молодежную команду железнодорожников и два матча за основу.