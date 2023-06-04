Погостнов считает, что сегодняшний «Локомотив» может бороться за чемпионство в РПЛ

Защитник футбольного клуба «Локомотив» Егор Погостнов после матча 30-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:1) рассказал, чего стоит ожидать от железнодорожников в следующем сезоне.

«Локомотив» летом проведет полноценные сборы, на которых проведем хорошую работу. В следующем сезоне мы будем также выходить и всех побеждать как в весеннем отрезке этого чемпионата. Сегодняшний «Локомотив» может бороться за чемпионство или призовые места в РПЛ», — приводит слова Погостнова Metaratings.ru.

«Локомотив» финишировал восьмым в минувшем сезоне РПЛ, набрав 45 очков. При этом он набрал больше всех очков на весеннем отрезке чемпионата.