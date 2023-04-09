Защитник «Локомотива» Погостнов: «Винить кого-то одного в поражении никто не будет»

9 апреля, 23:13
Защитник «Локомотива» Егор Погостнов высказался после поражения своей команды в матче 22-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).
— По ключевому эпизоду. Был шанс спасти или нет?
— Еще не смотрел эпизод.
— Команда поддержала в раздевалке?
— Команда всех поддерживает. Винить кого-то одного в поражении никого не будет команды. Мы единый коллектив.
— Удивило, что Кассьера так пробьет?
— Я пошел в этот момент на дальний угол. Просто не получилось выбить.
— Привык, что ты игрок основы?
— Не могу свыкнуться. Мы тренируемся и доказываем, что достойны места в составе.
— Дзюба часто общается с вами?
— Мы друг с другом часто общаемся в команде.
— Шутки смешные у него?
— Иногда да, когда нет.
— Первое поражение Галактионова в РПЛ. Что сказал в раздевалке?
— Это останется в раздевалке. Ничего не могу сказать.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка за 22 тура. «Локомотив» находится на 11-й строчке с 25 очками.