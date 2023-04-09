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9 апреля, 23:13

Защитник «Локомотива» Погостнов: «Винить кого-то одного в поражении никто не будет»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Егор Погостнов высказался после поражения своей команды в матче 22-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

— По ключевому эпизоду. Был шанс спасти или нет?

— Еще не смотрел эпизод.

— Команда поддержала в раздевалке?

— Команда всех поддерживает. Винить кого-то одного в поражении никого не будет команды. Мы единый коллектив.

— Удивило, что Кассьера так пробьет?

— Я пошел в этот момент на дальний угол. Просто не получилось выбить.

— Привык, что ты игрок основы?

— Не могу свыкнуться. Мы тренируемся и доказываем, что достойны места в составе.

— Дзюба часто общается с вами?

— Мы друг с другом часто общаемся в команде.

— Шутки смешные у него?

— Иногда да, когда нет.

— Первое поражение Галактионова в РПЛ. Что сказал в раздевалке?

— Это останется в раздевалке. Ничего не могу сказать.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка за 22 тура. «Локомотив» находится на 11-й строчке с 25 очками.

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