Погостнов: «Для нас каждый матч принципиальный. Мы в каждой игре хотим побеждать»

9 апреля, 23:15
Защитник «Локомотива» Егор Погостнов высказался после поражения своей команды в матче 22-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).
— Чувствовалось, что это принципиальный матч для Дзюбы. Он что-то говорил команд?
— Для нас каждый матч принципиальный. Мы в каждом матче хотим побеждать.
— Практически решена задача невылета из РПЛ, какая мотивация дальше?
— У нас нет такой конкретной задачи. У нас есть задача выходить в каждом матче и побеждать.
— Можно сказать, что это самый сильный соперник этой весной?
— «Зенит» — хорошая команда, но с ней можно играть. Это такой же соперник, такие же люди.
— В чем конкретно он сильнее?
— Футболисты «Зенита» технически оснащены лучше и привыкли играть с мячом. Соперник много владел мячом, пришлось обороняться.
— Кто больше всего доставил вам проблем?
— У «Зенита» хорошая команда, не могу кто-то выделить.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка за 22 тура. «Локомотив» находится на 11-й строчке с 25 очками.