Погостнов: «Для нас каждый матч принципиальный. Мы в каждой игре хотим побеждать»

Защитник «Локомотива» Егор Погостнов высказался после поражения своей команды в матче 22-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

— Чувствовалось, что это принципиальный матч для Дзюбы. Он что-то говорил команд?

— Для нас каждый матч принципиальный. Мы в каждом матче хотим побеждать.

— Практически решена задача невылета из РПЛ, какая мотивация дальше?

— У нас нет такой конкретной задачи. У нас есть задача выходить в каждом матче и побеждать.

— Можно сказать, что это самый сильный соперник этой весной?

— «Зенит» — хорошая команда, но с ней можно играть. Это такой же соперник, такие же люди.

— В чем конкретно он сильнее?

— Футболисты «Зенита» технически оснащены лучше и привыкли играть с мячом. Соперник много владел мячом, пришлось обороняться.

— Кто больше всего доставил вам проблем?

— У «Зенита» хорошая команда, не могу кто-то выделить.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка за 22 тура. «Локомотив» находится на 11-й строчке с 25 очками.