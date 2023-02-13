Погребняк назвал Жиркова лучшим левоногим футболистом в России

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк в комментарии для «СЭ» высказался о решении Юрия Жиркова завершить профессиональную карьеру.

«Юрий Валентинович закончил еще год назад. Странно, что для всех это новость. Он безоговорочно лучшая левая нога в России, мой одноклубник по Кубку легенд и партнер по хоккею! Мне с ним очень комфортно. Безальтернативный игрок!» — сказал Погребняк «СЭ».

Последним клубом 39-летнего Жиркова стали «Химки», за которые он выступал с января по июнь 2022 года. В составе ЦСКА Жирков стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, победителем Кубка УЕФА.

Также он выступал за «Зенит», «Челси», «Спартак» из Тамбова, «Анжи» и «Динамо»