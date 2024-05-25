Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:24

Погребняк отреагировал на новый контракт Акинфеева с ЦСКА

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк рассказал, что думает о продлении контракта ЦСКА с вратарем Игорем Акинфеевым.

«Положительно отношусь к продлению Акинфеевым контракта с ЦСКА. С его уровнем и навыками можно играть до тех пор, пока он сам не поймет, что больше не тянет.

Его тело само подскажет, когда заканчивать с футболом. Такие статусные вратари сами решают, когда уходить. Сейчас ему всего 38 лет, через два года будет 40, а это замечательный возраст, чтобы заканчивать. Травма Торопа? Она точно не повлияла на срок контракта Акинфеева», — сказал Погребняк «РБ Спорт».

24 мая ЦСКА объявил о продлении контракта с 38-летним вратарем до лета 2026 года.

В текущем сезоне Акинфеев провел 26 матчей во всех официальных турнирах, восемь из них отыграв «на ноль». Футболист выступает за команду уже больше 20 лет.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pavel-pogrebnyak-travma-toropa-tochno-ne-povliyala-na-srok-kontrakta-akinfeeva/
Анатолий Бышовец
Игорь Акинфеев
Павел Погребняк
0
Читайте также
«Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»
SHAMAN получил премию от Минобороны РФ
В Анапе подросток нырнул в море за упавшей обувью и утонул
«Задача только одна – Кубок Гагарина. Сколько лет подряд мы в финале играли?». Никита Нестеров – о Федорове, перезагрузке ЦСКА и земляках в плей-офф НХЛ
Полянский заявил о невозможности переговоров России и Украины на данном этапе
Президент Эстонии заявил об отсутствии планов закрывать границу с РФ
Популярное видео
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Гершкович о последнем чемпионстве «Динамо»: «Достижений могло быть еще больше, если бы Севидова не убрали»