Погребняк отреагировал на новый контракт Акинфеева с ЦСКА

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк рассказал, что думает о продлении контракта ЦСКА с вратарем Игорем Акинфеевым.

«Положительно отношусь к продлению Акинфеевым контракта с ЦСКА. С его уровнем и навыками можно играть до тех пор, пока он сам не поймет, что больше не тянет.

Его тело само подскажет, когда заканчивать с футболом. Такие статусные вратари сами решают, когда уходить. Сейчас ему всего 38 лет, через два года будет 40, а это замечательный возраст, чтобы заканчивать. Травма Торопа? Она точно не повлияла на срок контракта Акинфеева», — сказал Погребняк «РБ Спорт».

24 мая ЦСКА объявил о продлении контракта с 38-летним вратарем до лета 2026 года.