Погребняк считает, что Дзюба побьет рекорд Лоськова уже в этом сезоне

Бывший игрок «Зенита» Павел Погребняк в комментарии для «СЭ» оценил шансы нападающего «Акрона» Артема Дзюбы побить рекорд экс-футболиста «Локомотива» Дмитрия Лоськова по числу результативных действий в чемпионате России.

«Думаю, что в этом сезоне рекорд будет побит. Шансы для этого хорошие, тем более Дзюба — командный игрок. Так что в этом сезоне можем увидеть новое имя на вершине. Будет ли тяжело сделать это в «Акроне»? Я тоже играл за не самые сильные команды в арендах, но ничего, отметку в 10 голов перебивал. Наоборот, Дзюба будет чувствовать себя как дома. Не думаю, что в более сильной команде было бы как-то легче», — сказал Погребняк «СЭ».

Лоськов — рекордсмен чемпионата России по футболу по системе «гол + пас». На его счету 265 очков (120+145). Чтобы догнать экс-полузащитника «Локомотива», Дзюбе нужно совершить еще 9 полезных действий. Пока у форварда «Акрона» после встречи с «Химками» 256 очков (160+96).

Александр Абустин