Погребняк считает, что попадание в тройку по итогам РПЛ станет успехом для ЦСКА

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» высказался о шансах ЦСКА на чемпионство.

«ЦСКА показывает симпатичный футбол. Их все выделяют. Если продолжат в том же темпе, без потери очков идти, то, конечно, они станут претендентами на чемпионство. Но, лично мне кажется, место в тройке будет для них успехом», — сказал Погребняк «СЭ».

ЦСКА (47 очков) догнал в турнирной таблице «Спартак» и «Зенит», но уступает конкурентам по дополнительным показателям и идет четвертым. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набравший 52 очка.