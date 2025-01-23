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Сегодня, 12:45

Погребняк считает, что сумма трансфера Луиса Энрике в «Зенит» вполне оправдана

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк оценил трансферную политику клуба.

«Трансферы «Зенита» сейчас оправданы и вовремя делаются. Дорогостоящими покупками они нас не удивили, были дороже футболисты. Но, как правило, все эти игроки выстреливали и показывали крутой футбол. Сейчас большая конкуренция в РПЛ, «Спартак» и «Краснодар» тоже будут усиливать состав. Трансфер Энрике — в тему!» — сказал Погребняк Metaratings.ru.

«Зенит» объявил о переходе Луиса Энрике 20 января. 24-летний игрок сборной Бразилии подписал контракт по схеме «4+1». В обмен на Энрике «Ботафого» получит вингера Артура, который присоединится к команде этой зимой, а также полузащитника Вендела, он отправится в «Ботафого» летом 2025 года.

В прошлом сезоне Энрике провел 55 матчей за «Ботафого», забил 12 мячей и сделал шесть голевых передач. В составе клуба футболист выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.

Источник: Metaratings
Павел Погребняк
ФК Зенит
Луис Энрике (футболист)
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