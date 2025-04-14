Погребняк считает, что «Зенит» наберет максимум очков в оставшихся матчах РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Павел Погребняк в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу сине-бело-голубых над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура РПЛ.

— Очень красочная и зрелищная игра. Еще тур назад все говорили, что «Зенит» в ужасной форме, и ему ничего не светит. Но ребята доказали, что в суперважных матчах им все по силам. Гонка за первое место продолжается, — подчеркнул Погребняк.

— У кого сейчас преимущество в плане психологии: у «Зенита» или «Краснодара»?

— Всегда говорят, что легко догонять. Тем более после такой разгромной победы «Зенит» покажет максимум и наберет сто процентов очков.

«Зенит» (50 очков) обошел «Спартак» (47) и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» остается лидером и опережает сине-бело-голубых на два очка. Благодаря этой победе у команды Сергея Семака теперь преимущество над «быками» по личным встречам — в первом круге «Краснодар» одержал победу со счетом 2:0.