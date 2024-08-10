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Сегодня, 21:24

Погребняк — о победе «Зенита»: «Вот вам трансферная политика: один забил, другой отбил»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк в комментарии для «СЭ» поделился мнением о победе сине-бело-голубых над «Динамо» (1:0) в матче 4-го тура РПЛ.

«У Глушенкова удивительная статистика. Но я бы отметил еще и Латышонка. Вот вам трансферная политика «Зенита». Один забил, другой отбил. Не знаю, кто еще сможет повторить такой успешный старт Максима. Парень молодец! Главное — не останавливаться. А остановить «Зенит» вряд ли кто-то сможет, особенно дома. «Зенит» — уже чемпион? Надо дождаться еще игр, впереди матчи со «Спартаком», который хорошо усилился на трансферном рынке, ЦСКА в хорошей форме. Понятно, что «Зенит» для всех — фаворит, но говорить о чемпионстве рановато. Банально, но это правда», — сказал Погребняк «СЭ».

После этого матча «Зенит» с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Динамо» с 9 очками — на второй строчке.

Павел Погребняк
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Евгений Латышонок
Максим Глушенков
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