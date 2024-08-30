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Сегодня, 07:35

Погребняк: «Хочется, чтобы наши клубы чаще радовали Суперкубками УЕФА»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк поделился воспоминаниями о победе петербуржцев в Суперкубке УЕФА.

— Очень рад, что мы сотворили историю, — приводит слова Погребняка «РБ Спорт». — Благодарю партнеров. До сих пор помню те положительные эмоции. Хотелось бы, чтобы наши клубы почаще радовали болельщиков такими трофеями, которых нет даже у сэра Алекса Фергюсона. Помню тот день, голевой пас Денисова.

— Как отмечали победу в Суперкубке?

— Монако такой регион, где можно было собраться после игры, отметить.

— Кто больше всех был рад этому трофею?

— Вряд ли кого-то можно выделить. Ни у кого тогда такого кубка не было.

29 августа 2008 года «Зенит» первым среди российских клубов стал обладателем Суперкубка УЕФА. В матче за трофей петербуржцы обыграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

Источник: РБ Спорт
Павел Погребняк
ФК Зенит
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