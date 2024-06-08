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Сегодня, 06:15

Пока никто из легионеров не покинул «Урал» после вылета из РПЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал , что пока никто из легионеров не покинул команду после вылета из РПЛ.

«Когда кто-то покинет клуб, вы это сразу увидите. Пока не могу сказать. Еще неделя не прошла после окончания сезона. Футболисты сразу уехали. Мы еще должны со всеми переговорить. Конечно, кто-то из легионеров уйдет, потому что есть лимит. Сейчас тренерский штаб думает над этим. Когда договоримся с кем-то, сразу будем давать это. Пока все на месте, никто клуб не покинул кроме Сиссе — у него закончился контракт и он уехал», — цитирует «РБ Спорт» Иванова.

«Урал» в стыковых матчах проиграл «Акрону» и вылетел из РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/grigorij-ivanov-poka-vse-legionery-na-meste-nikto-klub-ne-pokinul/
Футбол
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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