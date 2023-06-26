Покинувшие «Зенит» тренеры будут работать в одном из итальянских клубов

Тренеры «Зенита» Мария Бурова и Александр Низелик будут работать в одном из итальянских клубов, сообщает «Чемпионат».

Как стало известно «СЭ», специалист по физподготовке Бурова и помощник Сергея Семака покинули питерский клуб. Оба тренера ранее работали в штабе Семака в «Уфе».

В рамках предсезонного турнира «Зенит» проведет товарищеский матч с «Фенербахче». Помимо спарринга с турецким клубом питерцы в начале следующего месяца встретятся с «Нефтчи» (1 июля) и «Црвеной Звездой» (4 июля). 15 июля в Казани «Зенит» разыграет с ЦСКА Суперкубок страны.