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Сегодня, 05:37

Источник: покупка Кордобы не является приоритетом для «Спартака» в зимнее трансферное окно

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Покупка нападающего «Краснодара» Джона Кордобы не является приоритетной задачей для «Спартака» в предстоящее зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.

По данным источника, красно-белые хотят усилить позицию форварда, однако спортивный директор клуба Томаш Амарал хотел бы приобрести более молодого футболиста с перспективой роста. «Спартак» вернется к кандидатуре 31-летнего колумбийца только в случае, если не удастся договориться с другими игроками или возникнут сложности иного характера в переговорах с приоритетными кандидатами.

В сентябре появлялась информация об интересе «Спартака» к Кордобе. По данным «СЭ», московский клуб предлагал форварду контракт с зарплатой в размере 4 миллиона евро в год и возможностью заработка еще одного миллиона евро в виде бонуса, однако футболист хотел гарантированно получать 5 миллионов евро в год и отказался от предложенных условий.

Кордоба выступает за «Краснодар» с июля 2021 года. В сезоне-2024/25 форвард забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи в 13 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 14 миллионов евро.

Источник: Metaratings

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