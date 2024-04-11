Пол Эшуорт покинул «Спартак»

Технический директор Пол Эшуорт покинул «Спартак», сообщает пресс-служба московского клуба.

«За время работы в клубе Эшуорт занимал должности спортивного, а после технического директора. Благодарим Пола за реализованные им проекты и желаем успехов в будущем», — говорится в сообщении красно-белых.

Англичанин был назначен спортивным директором «Спартака» в сентябре 2022 года. В декабре 2023 года на эту должность клуб пригласил Томаша Аморала, Эшуорт стал техническим директором.

«Спартак» после 22 туров РПЛ занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков.