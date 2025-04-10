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10 апреля, 09:35

Полиция проверит заявление Мухина, который обвинил управляющего владивостокского «Динамо» в избиении

Алина Савинова
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Полиция проводит проверку по заявлению полузащитника «Пари НН» Антона Мухина с просьбой привлечь к ответственности управляющего владивостокского «Динамо» Эдуарда Сандлера.

В среду, 9 апреля, юрист Антон Смирнов сообщил, что 19-летний футболист был избит в бане одним из руководителей клуба из Владивостока. Мухину диагностировали сотрясение мозга, дисторсию шейного отдела позвоночника, а также ушиб мягких тканей левой окологлазничной области.

«В дежурную часть отдела полиции Фрунзенского района поступило заявление 19-летного футболиста местного клуба с просьбой привлечь к ответственности управляющего спортивного сообщества, нанесшего ему телесные повреждения. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

Мухин играет в «Динамо» из Владивостока на правах аренды из «Пари НН» до конца 2025 года.

Ранее в «Пари НН» заявили, что разберутся в обстоятельствах произошедшего. Клуб находится на связи с игроком.

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Футбол
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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