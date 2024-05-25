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Сегодня, 13:34

Полиция задержала болельщика «Динамо» за зажженную дымовую шашку, но затем отпустила

Микеле Антонов
Корреспондент
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Сотрудники правоохранительных органов задержали одного болельщика «Динамо» у краснодарского отеля Marriott, в котором расположилась команда, передает корреспондент «СЭ» с места событий.

Болельщик был задержан за то, что зажег дымовую шашку. Представители правоохранительных органов отпустили фаната через пять минут.

В субботу, 25 мая «Динамо» проведет заключительный матч чемпионата России-2023/24 на выезде против «Краснодара». Начало игры — в 16.30 (мск).

Перед последним, 30-м туром РПЛ «Динамо» лидирует в турнирной таблице с 56 очками, «Зенит» занимает второе место с 54 очками, «Краснодар» идет третьим с 53 очками.

Для победы в чемпионате России бело-голубым нужно не проиграть «быкам». «Зениту» для чемпионства надо победить «Ростов» и рассчитывать на то, что «Динамо» уступит «Краснодару».

Южанам для завоевания золота необходимо обыгрывать «Динамо» и ожидать, что «Зенит» сыграет с «Ростовом» вничью или уступит ему.

 
Сергей Игнашевич, Марцел Личка, Владимир Слишкович. Кто станет чемпионом? Кто вылетит напрямую? Онлайн-трансляция матчей последнего тура РПЛ

 

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