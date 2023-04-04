Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:44

Полина Лысенко перестала быть пресс-атташе и ведущей клубных медиа «Динамо»

Полина Лысенко.
Фото Telegram
Telegram Дзен

Пресс-атташе и ведущая клубных медиа «Динамо» Полина Лысенко объявила об уходе из клуба. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале 4 апреля.

Пост был опубликован сразу после вылета «Динамо» от «Акрона» (0:0, 1-4 — по пен.) в матче 1/2 финала первого этапа Пути регионов FONBET Кубка России.

«Это были счастливые почти 4 года, но пришло время идти дальше. Да, сложно об этом говорить, но я ухожу из «Динамо». Нет смысла расписывать, как сильно я люблю нашу команду, наших ребят, которые стали для меня второй семьей, и всё, что связано с моим дорогим клубом — вы всё и так знаете, это любовь навсегда. Но сейчас «Динамо» выбрало новый курс и наше сотрудничество пришло к завершению — пора немного отдохнуть от сумасшедшего ритма команды, двигаться дальше и открывать для себя новые направления», — написала Лысенко.

Девушка также является распорядителем в телевизионной интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».

Футбол
ФК Динамо (Москва)
8
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Погиб отец главного юниора страны Мичкова. Его тело нашли в пруду напротив дома
Охота за первой ракеткой. Возглавит ли Медведев рейтинг ATP в ближайшее время?
В Красноярском крае обнаружены останки двух убитых 22 года назад девушек
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин посетил место убийства Татарского
В этом году с российского рынка могут уйти до 30 банков
Финский политолог назвал огромной ошибкой вступление Финляндии в НАТО
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии финала «Запада»
«Акрон» в серии пенальти обыграл «Динамо» и выбил бело-голубых из FONBET Кубка России
«Спартак»: падение продолжается. Что это — временный кризис или начало конца периода Абаскаля?
Деменко: «Спартак» попал в какую-то пропасть»
Полузащитник «Динамо» Норманн рассказал о своем состоянии в связи с пропуском игры против «Акрона»
«Динамо» — «Акрон»: судья предупредил динамовца, но простил игрока гостей. Турбин поступил непоследовательно
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Добровинский: «Задал вопрос высшему руководству, а не вернуть ли «Динамо» Шварца?»