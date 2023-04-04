Полина Лысенко перестала быть пресс-атташе и ведущей клубных медиа «Динамо»

Пресс-атташе и ведущая клубных медиа «Динамо» Полина Лысенко объявила об уходе из клуба. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале 4 апреля.

Пост был опубликован сразу после вылета «Динамо» от «Акрона» (0:0, 1-4 — по пен.) в матче 1/2 финала первого этапа Пути регионов FONBET Кубка России.

«Это были счастливые почти 4 года, но пришло время идти дальше. Да, сложно об этом говорить, но я ухожу из «Динамо». Нет смысла расписывать, как сильно я люблю нашу команду, наших ребят, которые стали для меня второй семьей, и всё, что связано с моим дорогим клубом — вы всё и так знаете, это любовь навсегда. Но сейчас «Динамо» выбрало новый курс и наше сотрудничество пришло к завершению — пора немного отдохнуть от сумасшедшего ритма команды, двигаться дальше и открывать для себя новые направления», — написала Лысенко.

Девушка также является распорядителем в телевизионной интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».