Бывшая пресс-атташе «Динамо» Лысенко: «Спартак» — на скандалах, хайпе. «Динамо» — элитарный подход»

Бывшая пресс-атташе «Динамо» Полина Лысенко провела параллель между двумя клубами.

— «Амкал» — это «Динамо», а «Броуки» — это «Спартак»?

— Даже не знаю... Не «Броуки», а 2Drots, наверное. «Динамо» — элитарный подход, не позволяет себе ничего на грани. Стильно, но выдержанно. «Спартак» (по крайней мере, раньше) был на скандалах, хайпе. Это не так плохо, но вот в «Что? Где? Когда?» бывают стеб и подколы — а клуб так и остается элитарным, поэтому вопрос в подаче, — приводит Sport24 слова Лысенко.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка за 22 тура. «Динамо» идет на 6-й позиции, имея в активе 36 очков.