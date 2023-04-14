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Сегодня, 11:03

Бывшая пресс-атташе «Динамо» Лысенко: «Спартак» — на скандалах, хайпе. «Динамо» — элитарный подход»

Алина Савинова
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Бывшая пресс-атташе «Динамо» Полина Лысенко провела параллель между двумя клубами.
— «Амкал» — это «Динамо», а «Броуки» — это «Спартак»?

— Даже не знаю... Не «Броуки», а 2Drots, наверное. «Динамо» — элитарный подход, не позволяет себе ничего на грани. Стильно, но выдержанно. «Спартак» (по крайней мере, раньше) был на скандалах, хайпе. Это не так плохо, но вот в «Что? Где? Когда?» бывают стеб и подколы — а клуб так и остается элитарным, поэтому вопрос в подаче, — приводит Sport24 слова Лысенко.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка за 22 тура. «Динамо» идет на 6-й позиции, имея в активе 36 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-14-spartak-na-skandalakh-khaype-dinamo-elitarnyy-podkhod-byvshaya-press-attashe-dinamo-lysenko
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