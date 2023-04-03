Полоз и «Ростов» возобновили переговоры о продлении контракта

Форвард Дмитрий Полоз и «Ростов» возобновили переговоры о заключении нового контракта, сообщает «РБ Спорт».

В середине марта футболист заявлял, что ему пока никто не предлагал новое соглашение. Как отмечает источник, сейчас стороны возобновили переговоры.

Текущий контракт Полоза с ростовским клубом рассчитан до конца этого сезона.

В сезоне-2022/23 31-летний нападающий принял участие в 21 матчах РПЛ и стал автором восьми забитых голов. В FONBET Кубке России на его счету один забитый мяч в 4 играх.

Футболист вернулся в «Ростов» в августе 2020 года. До этого нападающий выступал за ростовскую команду с января 2012 по июль 2017-го.