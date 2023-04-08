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Сегодня, 15:01

Полоз пропустит матч с «Оренбургом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз не сможет принять участие в матче против «Оренбурга» в 22-м туре РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, участие Полоза в игре с «Оренбургом» маловероятно, тренерский штаб не хочет рисковать здоровьем футболиста. На данный момент степень повреждения неизвестна. Отмечается, что также под вопросом участие Полоза в матче против «Зенита», который состоится в 23-м туре.

Полоз получил травму в первом тайме в матче Фонбет Кубка России против «Краснодара». Вместо Полоза на замену на 28?й минуте вышел полузащитник Хорен Байрамян.

Матч «Оренбург» — «Ростов» состоится в понедельник, 10 апреля. Начало игры — в 17:00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/napadayushhij-rostova-poloz-propustit-match-s-orenburgom/
Дмитрий Полоз
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Ростов
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