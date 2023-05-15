Полоз сообщил, что решения по продлению контракта с «Ростовом» нет

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз прокомментировал свое будущее в донском клубе.

«Есть ли новости по моему будущему в «Ростове»? Пока ничего не известно», — приводит слова Полоза «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Полоз принял участие в 22 матчах РПЛ и стал автором восьми забитых мячей (шесть — с пенальти).

Дмитрий Полоз вернулся в «Ростов» в августе 2020 года. До этого нападающий выступал за желто-синих с января 2012 по июль 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего россиянина в 3 миллиона евро.