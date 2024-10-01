Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:50

Уткин о результатах «Ахмата»: «Нужно играть от печки. Наладить оборону, чтобы потом прибавлять в атаке»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты команды в этом сезоне чемпионата России.

«Второй тайм против ЦСКА мы сыграли более-менее. Мы имели моменты у чужих ворот. Можно, наверное, занести в актив этот тайм. Последнее место в таблице РПЛ? Конечно, есть понимание, как исправить эту ситуацию. Нужно сплотиться и больше тренироваться. Нужно играть от печки. Наладить оборону, чтобы потом прибавлять в атаке. Только таким способом мы можем исправить ситуацию», — сказал Уткин «СЭ».

«Ахмат» после десятого тура занимает последнее, шестнадцатое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 оков.

Даниил Уткин
ФК Ахмат

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В ООН заявили о пытках российских военнопленных на Украине
Путин указал на роль победных традиций ветеранов в успешном решении задач СВО
Умер народный артист России Вячеслав Добрынин
Орлов предположил, что Семак не угадал с составом «Зенита» на матч в Краснодаре
Панарин назвал свое интервью с критикой власти безответственным
ВЦИОМ выносит приговор: в России всего 4 процента футбольных болельщиков, специалисты не верят этим цифрам. Неужели в России перестали любить футбол, а Аршавин с Яшиным так и остались главными звездами
Сегодня
Вчера
Неделя