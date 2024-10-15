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Футболист «Ахмата» Садулаев: «Живу в родном селе, в Грозный езжу на тренировки и матчи»

Алина Савинова
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Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев рассказал, часто ли бывает на родине. Футболист родился в селе Центарой, которое пять лет назад переименовали в Ахмат-Юрт в честь Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Я живу там. В Грозный приезжаю на тренировку и когда сбор перед матчем, потом еду домой. Это 30 минут на машине. Как провожу время дома? В основном с друзьями, с семьей. В выходные можно выехать в горы. Вообще в Чечне, мне кажется, я везде побывал. Если спрашивают, что у нас посмотреть, всем советую посетить, в первую очередь, селение Беной и озеро Казеной», — цитирует полузащитника «РБ Спорт».

Садулаев является воспитанником «Ахмата». Он дебютировал в основе клуба в 2018 году. В нынешнем сезоне на счету 24-летнего игрока 12 матчей за грозненцев во всех турнирах и один гол.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Лечи Садулаев

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