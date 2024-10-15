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Сегодня, 03:58

Садулаев: «Ахмату» надо побеждать «Факел» кровь из носу»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев оценил последние результаты команды.

«Мы бьемся. Можем выигрывать и на 90-й минуте пропускаем. Пока не везет нам. Но надеюсь, скоро выигрывать начнем. Отставка Адиева? Мы вроде хорошо играли в прошлом сезоне, вы сами видели. А в этом плохо начали. Что-то не получается у нас. Хотя Адиев очень помог мне по-футбольному. Как открываться, обороняться...
Ташуев? Да, Сергей Абуезидович – хороший тренер, его требования мне известны. Думаю, у нас все наладится. Впереди игра с «Факелом». Кровь из носу надо побеждать», - приводит «РБ Спорт» слова Садулаева.

«Ахмат» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 6 очками.

В 12-м туре РПЛ грозненцы сыграют с «Факелом», занимающим 14-ю строчку с 7 очками. Матч пройдет 18 октября и начнется в 20.15 (мск).

Источник: РБ Спорт

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