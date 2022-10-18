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Сегодня, 14:46

Полузащитник «Ахмата» Садулаев: «Европа? Мечтаю играть и побеждать с «Ахматом»

Иван Торопцев
Корреспондент

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев заявил, что не собирается уходить из грозненского клуба.

«Представляю ли я себя в другом российском клубе? Нет. Хочу добиться хороших результатов с родной командой. Попробовать силы в европейских чемпионатах? Мечтаю играть и побеждать с «Ахматом». А в зарубежном футболе болею за «Барселону», - приводит «РБ Спорт» слова Садулаева.

Также футболист рассказал об изменениях в игре команды после прихода Сергея Ташуева на пост главного тренера.

«Как и у каждого тренера, у Сергея Абуезидовича свое видение игры. Тренировочный процесс тоже отличается: работа с мячами только внизу, интенсивность. Нам нравятся тренировки, думаю, и по играм видно, что некоторые изменения есть. Тренер требует действовать агрессивно, выходить через пас. Думаю, с играми будем больше прибавлять», - добавил Садулаев.

Садулаев – воспитанник «Ахмата». В сезоне-2022/23 22-летний россиянин забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи в 14 матчах за команду.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lechi-sadulaev-posle-draki-s-lokomotivom-poluchil-ot-ottsa-vy-govor-ot-starshih-e-to-bolee-surovo-chem-futbol-ny-e-sanktsii/
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