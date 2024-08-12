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Сегодня, 20:18

Швец: «Такие игроки, как Черышев, должны приветствоваться в РПЛ»

Зарина Халимхонова
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Полузащитник «Ахмата» Антон Швец в комментарии «СЭ» заявил о желании увидеть Дениса Черышева в РПЛ.

— Вы в хороших отношениях с Денисом Черышевым. Его будущее пока неизвестно. Как он поживает?

— Да, мы поддерживаем связь. Кстати, недавно переписывались. Пока он без команды. Желаю ему удачи! Уверен, он найдет клуб, потому что Денис — хороший футболист.

— Хотели бы видеть его в РПЛ?

— Очень хотел бы его видеть здесь. Такие игроки должны приветствоваться в российском чемпионате — он высококвалифицированный футболист, — сказал Швец «СЭ».

33-летний Черышев покинул предыдущий клуб «Венеция» на правах свободного агента. В сезоне-2023/24 он провел 34 матча в итальянской серии Б, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Антон Швец
Денис Черышев
РПЛ
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