Швец: «Такие игроки, как Черышев, должны приветствоваться в РПЛ»

Сегодня, 20:18
Полузащитник «Ахмата» Антон Швец в комментарии «СЭ» заявил о желании увидеть Дениса Черышева в РПЛ.
— Вы в хороших отношениях с Денисом Черышевым. Его будущее пока неизвестно. Как он поживает?
— Да, мы поддерживаем связь. Кстати, недавно переписывались. Пока он без команды. Желаю ему удачи! Уверен, он найдет клуб, потому что Денис — хороший футболист.
— Хотели бы видеть его в РПЛ?
— Очень хотел бы его видеть здесь. Такие игроки должны приветствоваться в российском чемпионате — он высококвалифицированный футболист, — сказал Швец «СЭ».
33-летний Черышев покинул предыдущий клуб «Венеция» на правах свободного агента. В сезоне-2023/24 он провел 34 матча в итальянской серии Б, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.