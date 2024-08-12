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Сегодня, 20:13

Полузащитник «Ахмата» Швец: «Скучаю по жизни в Испании, но и в Грозном я очень счастлив»

Зарина Халимхонова
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Полузащитник «Ахмата» Антон Швец в разговоре с «СЭ» поделился воспоминаниями о жизни в Испании.

— Вы долгое время жили в Испании. Не скучаете по испанскому футболу?

— Это было давно. Но, конечно, скучаю по жизни в Испании — там она хорошая и прекрасная. Но и в Грозном я очень счастлив и доволен. Пока не думаю о возвращении в Испанию. У меня контакт с «Ахматом» на два сезона. Посмотрим, — сказал Швец «СЭ».

31-летний футболист выступал за испанские клубы с 2011 по 2017 год. В 2011 году хавбек попал во вторую команду «Сарагосы» и дебютировал в Сегунде B в сезоне-2011/12. В 2014 году перешел в «Вильярреал», где за три сезона в дубле провел 71 игру и забил четыре мяча. Летом 2017 года Швец перешел в грозненский клуб.

Антон Швец
РПЛ
ФК Ахмат
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