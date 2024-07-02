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Сегодня, 15:13

Полузащитник «Ахмата» Тимофеев проходит медосмотр для перехода в «Локомотив»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Тимофеев.
Фото ФК «Ахмат»
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По информации «СЭ», полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев сегодня проходит медосмотр перед переходом в «Локомотив».

30-летний россиянин в ближайшее время должен перейти в московский клуб на правах свободного агента.

Тимофеев выступал за «Ахмат» с августа 2020 года. В сезоне-2023/24 хавбек провел 30 матчей за грозненцев, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Контракт футболиста с «Ахматом» действует до лета 2024 года. 23 июня спортивный директор грозненцев Руслан Газзаев сообщал «СЭ», что клуб предложил игроку новое соглашение.

Артем Тимофеев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
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